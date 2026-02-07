Referendum Giustizia alle 12 convocato Consiglio dei ministri | si ipotizza cambio data del voto

Alle 12 il Consiglio dei ministri si riunisce per decidere se spostare la data del referendum sulla riforma della Giustizia. I promotori, 15 giuristi, aspettano con fiducia, sperando che la decisione favorisca il loro obiettivo. La discussione si svolge in un momento delicato, con il governo che valuta la possibilità di modificare il calendario delle votazioni.

Il governo Meloni è in fibrillazione. Dopo la decisione della Corte di Cassazione di accogliere il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dal comitato di 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini, l’esecutivo di trova di fronte alla possibilità di uno slittamento del voto. Al momento, gli italiani saranno chiamati a decidere i prossimi 22 e 23 marzo, quando si recheranno alle urne per decidere sulla riforma della giustizia che contiene la separazione delle carriere dei magistrati. Alle 12 di oggi, al fine di far fronte a questa eventualità, è stato convocato un Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il Consiglio dei ministri ha stabilito le date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo.

Oggi alle 15, il Consiglio dei ministri si riunisce per affrontare due questioni principali: l’approvazione del decreto Ucraina e la definizione della data per altre decisioni legislative.

