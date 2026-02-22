Willie Colón 75 anni | l’addio al re della salsa omaggio da Bad

Willie Colón, 75 anni, ha perso la vita a causa di complicazioni legate a una lunga battaglia di salute. La sua morte colpisce il mondo della musica latina, dove ha rivoluzionato il genere con il suo talento e la sua energia. Con oltre cinque decenni di carriera, ha scritto canzoni diventate inni e ha portato la salsa a un pubblico internazionale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama musicale latinoamericano.

Willie Colón, figura iconica della salsa e pioniere di un genere che ha saputo fondere ritmi afro-caraibici con la tradizione portoricana, si è spento all'età di 75 anni. La sua scomparsa ha scosso il mondo della musica, generando un'ondata di omaggi, tra cui quello significativo del rapper portoricano Bad Bunny, che ha celebrato il suo contributo durante l'ultima tappa del suo tour mondiale a San Paolo, in Brasile. La notizia della sua morte è stata confermata dalla famiglia, che ha espresso il proprio dolore attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell'artista. Un dolore condiviso da una comunità musicale che riconosce in Colón una figura fondamentale per la diffusione e l'evoluzione della salsa.