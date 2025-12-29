Hulu ha pubblicato il trailer del revival della sitcom “Malcolm: Life’s Still Unfair”, con Frankie Muniz e Bryan Cranston. La nuova stagione, prevista per il 10 aprile, riporta sullo schermo i personaggi iconici della serie originale, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere le vicende della famiglia di Malcolm. Un ritorno atteso che ripropone un classico degli anni 2000 con un nuovo volto.

Il revival di Hulu della sitcom di successo dei primi anni 2000, intitolato “ Malcolm: Life’s Still Unfair “, ha rivelato il suo primo trailer, insieme alla data di uscita prevista per il 10 aprile. Il nuovo evento in quattro parti segue il bambino ormai adulto Malcolm (Frankie Muniz) mentre lui e sua figlia (Keeley Karsten) si riuniscono alla sua famiglia dopo essersi nascosti per oltre un decennio. “ La mia vita è fantastica ora “, dice Malcom nel trailer. “ Tutto quello che dovevo fare era stare lontano dalla mia famiglia! “. Tuttavia, Malcolm viene nuovamente coinvolto nelle dinamiche familiari quando i suoi genitori, Hal (Bryan Cranston) e Lois (Jane Kaczmarek), gli impongono di partecipare alla festa per il loro 40° anniversario di matrimonio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Malcolm, rilasciato il trailer del revival con Frankie Muniz e Bryan Cranston

Leggi anche: Malcolm, Frankie Muniz chiarisce il motivo dell'assenza di Erik Per Sullivan dal revival

Leggi anche: Malcolm, per Frankie Muniz il reboot è stato il primo momento in cui si è sentito felice come attore

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Malcolm: il Trailer del reboot della serie con Frankie Muniz - Malcolm torna ufficialmente al centro della scena con un atteso revival che riporta sullo schermo una delle sitcom più amate dei primi anni Duemila. lascimmiapensa.com