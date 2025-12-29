Malcolm rilasciato il trailer del revival con Frankie Muniz e Bryan Cranston
Hulu ha pubblicato il trailer del revival della sitcom “Malcolm: Life’s Still Unfair”, con Frankie Muniz e Bryan Cranston. La nuova stagione, prevista per il 10 aprile, riporta sullo schermo i personaggi iconici della serie originale, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere le vicende della famiglia di Malcolm. Un ritorno atteso che ripropone un classico degli anni 2000 con un nuovo volto.
Il revival di Hulu della sitcom di successo dei primi anni 2000, intitolato “ Malcolm: Life’s Still Unfair “, ha rivelato il suo primo trailer, insieme alla data di uscita prevista per il 10 aprile. Il nuovo evento in quattro parti segue il bambino ormai adulto Malcolm (Frankie Muniz) mentre lui e sua figlia (Keeley Karsten) si riuniscono alla sua famiglia dopo essersi nascosti per oltre un decennio. “ La mia vita è fantastica ora “, dice Malcom nel trailer. “ Tutto quello che dovevo fare era stare lontano dalla mia famiglia! “. Tuttavia, Malcolm viene nuovamente coinvolto nelle dinamiche familiari quando i suoi genitori, Hal (Bryan Cranston) e Lois (Jane Kaczmarek), gli impongono di partecipare alla festa per il loro 40° anniversario di matrimonio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
