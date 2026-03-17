Brasile Ancelotti attinge dall’Arabia | ben 3 i calciatori convocati dalla Saudi Pro League! Il messaggio lanciato dal ct

Il commissario tecnico brasiliano ha annunciato le convocazioni per le prossime partite e ha incluso tre calciatori provenienti dalla Saudi Pro League. Questi giocatori rappresentano una parte significativa della selezione, che si prepara a scendere in campo nelle sfide imminenti. La scelta di chiamare atleti provenienti dall’Arabia Saudita ha attirato l’attenzione degli appassionati.

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