Djokovic non gradisce la domanda su Sinner e Alcaraz | Lo trovo irrispettoso Ti sei perso 15 anni

Djokovic si infuria quando gli chiedono di Sinner e Alcaraz. Durante la conferenza stampa agli Australian Open, il tennista serbo ha reagito male a chi gli ha chiesto dell’inseguimento tra i giovani. Ha detto che la domanda è irrispettosa e ha aggiunto: “Ti sei perso 15 anni”. La sua reazione ha sorpreso tutti, sottolineando ancora una volta le tensioni nel mondo del tennis.

