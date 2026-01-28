Djokovic non gradisce la domanda su Sinner e Alcaraz | Lo trovo irrispettoso Ti sei perso 15 anni
Djokovic si infuria quando gli chiedono di Sinner e Alcaraz. Durante la conferenza stampa agli Australian Open, il tennista serbo ha reagito male a chi gli ha chiesto dell’inseguimento tra i giovani. Ha detto che la domanda è irrispettosa e ha aggiunto: “Ti sei perso 15 anni”. La sua reazione ha sorpreso tutti, sottolineando ancora una volta le tensioni nel mondo del tennis.
Novak Djokovic ha risposto in modo piccato nella conferenza degli Australian Open a chi gli ha parlato dell'inseguimento costante a Sinner e Alcaraz.🔗 Leggi su Fanpage.it
Djokovic rimprovera un giornalista dopo una domanda su Sinner e Alcaraz: chiede rispetto
Djokovic: “Cercai di non far vedere a moglie e figli la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz”
Djokovic non gradisce la domanda su Sinner e Alcaraz: Lo trovo irrispettoso. Ti sei perso 15 anniNovak Djokovic ha risposto in modo piccato nella conferenza degli Australian Open a chi gli ha parlato dell'inseguimento costante a Sinner e Alcaraz
