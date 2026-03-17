Bologna lesione per Skorupski | ecco i tempi di recupero

Il portiere del Bologna ha subito una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. L'infortunio è stato riscontrato durante le ultime partite, e al suo posto sarà necessario un cambio in rosa. I tempi di recupero stimati sono ancora da definire, ma si parla di alcune settimane di assenza. La squadra si prepara a gestire l’assenza del titolare.

"Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane", questo il comunicato del Bologna circa le condizioni di Skorupski. Infortunio importante per il portiere rossoblù, che rimarrà dunque fuori per almeno un mese e mezzo, ma potenzialmente anche un po' di più. Da qui fino alle ultime giornate, dunque, sarà Federico Ravaglia a presidiare la porta della squadra di Vincenzo Italiano. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, lesione per Skorupski: ecco i tempi di recupero Articoli correlati Infortunio Raspadori: lesione confermata, ecco i tempi di recupero e le partite perseNel momento decisivo della stagione, il calcio richiede continuità e affidabilità fisica. Leggi anche: ATALANTA. Raspadori ko: lesione al bicipite femorale. Ecco i tempi di recupero Tutti gli aggiornamenti su Bologna lesione per Skorupski ecco i... Temi più discussi: Bologna, le condizioni degli infortunati; Bologna, Skorupski verso il forfait con la Roma: pronto Ravaglia tra i pali; Bologna, grande apprensione per Skorupski: stagione finita?; Bologna, il punto dall'infermeria: lungo stop per Skorupski, le condizioni di Moro e De Silvestri. Bologna, lesione di medio-alto grado per Skorupski: i tempi di recuperoTegola Skorupski per il Bologna: il portiere del Bologna dovrà restare fermo tra le 6 e le 8 settimane a causa di una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro rimediata nel finale di ... fantacalcio.it Bologna, ansia Skorupski: rischio stop lungo prima della RomaPreoccupazione in casa Bologna per Lukasz Skorupski: possibile stop lungo. Italiano valuta Ravaglia per la sfida con la Roma. europacalcio.it "Ma veramente non si trova casa a Bologna se non si è biondi e magri": l'appello social dell'azienda biologica 'Piazza Martino'. - facebook.com facebook Garage e posti auto: Bologna tra prezzi locali e trend nazionali x.com