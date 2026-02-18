ATALANTA Raspadori ko | lesione al bicipite femorale Ecco i tempi di recupero

Gianluca Raspadori si è infortunato durante l’allenamento dell’Atalanta, a causa di una lesione al bicipite femorale, e rischia di perdere diverse partite. La stessa squadra ha confermato che il giocatore dovrà restare fuori dal campo per alcune settimane, complicando così la corsa verso la qualificazione in Champions League. Un infortunio che colpisce un elemento chiave della rosa nerazzurra, proprio nel momento decisivo della stagione.

Atalanta, ko Raspadori: lesione muscolare e corsa alla Champions a rischio. L’Atalanta dovrà fare a meno di Gianluca Raspadori per diverse settimane. L’attaccante ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale durante un allenamento a Zingonia, mettendo a rischio la sua partecipazione alle prossime sfide di Serie A e, potenzialmente, alla nazionale italiana in vista degli Europei. L’infortunio e i tempi di recupero. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio 2026, durante una sessione di allenamento al centro sportivo di Zingonia. Raspadori ha accusato un dolore acuto al bicipite femorale, costringendo lo staff medico a interrompere immediatamente l’attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

Infortunio Raspadori, è lesione al bicipite femorale: l’Atalanta lo perde per tre settimaneGiacomo Raspadori si infortuna al bicipite femorale durante l’allenamento dell’Atalanta e dovrà stare fuori almeno tre settimane.

Infortunio Raspadori, c’è lesione! Ufficiale l’esito degli esami e i tempi di recupero. Quali partite salta dell’AtalantaGiovedì, Gianluca Raspadori si è infortunato durante l’allenamento dell’Atalanta, causando preoccupazioni tra tifosi e staff.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.