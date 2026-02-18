ATALANTA Raspadori ko | lesione al bicipite femorale Ecco i tempi di recupero
Gianluca Raspadori si è infortunato durante l’allenamento dell’Atalanta, a causa di una lesione al bicipite femorale, e rischia di perdere diverse partite. La stessa squadra ha confermato che il giocatore dovrà restare fuori dal campo per alcune settimane, complicando così la corsa verso la qualificazione in Champions League. Un infortunio che colpisce un elemento chiave della rosa nerazzurra, proprio nel momento decisivo della stagione.
Atalanta, ko Raspadori: lesione muscolare e corsa alla Champions a rischio. L’Atalanta dovrà fare a meno di Gianluca Raspadori per diverse settimane. L’attaccante ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale durante un allenamento a Zingonia, mettendo a rischio la sua partecipazione alle prossime sfide di Serie A e, potenzialmente, alla nazionale italiana in vista degli Europei. L’infortunio e i tempi di recupero. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio 2026, durante una sessione di allenamento al centro sportivo di Zingonia. Raspadori ha accusato un dolore acuto al bicipite femorale, costringendo lo staff medico a interrompere immediatamente l’attività.🔗 Leggi su Ameve.eu
Infortunio Raspadori, è lesione al bicipite femorale: l’Atalanta lo perde per tre settimaneGiacomo Raspadori si infortuna al bicipite femorale durante l’allenamento dell’Atalanta e dovrà stare fuori almeno tre settimane.
Infortunio Raspadori, c’è lesione! Ufficiale l’esito degli esami e i tempi di recupero. Quali partite salta dell’AtalantaGiovedì, Gianluca Raspadori si è infortunato durante l’allenamento dell’Atalanta, causando preoccupazioni tra tifosi e staff.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Atalanta, Raspadori ko: salta le due gare con il Dortmund e la sfida al Napoli; Fantacalcio, brutte notizie per l’Atalanta: Raspadori ko a Roma, a rischio la nazionale?; ? Atalanta, lesione di primo grado per Raspadori: i tempi di recupero; Napoli, si ferma Rrahmani: lesione di alto grado del bicipite femorale.
Atalanta, Raspadori ko: salta le due gare con il Dortmund e la sfida al NapoliLesione al bicipite femorale destro per l'attaccante nerazzurro, che si dovrà fermare fino a inizio marzo. Flebili speranze per il rientro in Coppa Italia ... bergamonews.it
Infortunio Raspadori, c’è lesione! L’esito degli esami e i tempi di recupero dell’attaccante dell’Atalanta. Quali partite saltaInfortunio Raspadori, c’è lesione! L’esito degli esami e i tempi di recupero dell’attaccante dell’Atalanta. Quali partite salta Piove sul bagnato in casa Atalanta. Nel momento cruciale della stagione, ... calcionews24.com
Atalanta, si ferma Raspadori: tre settimane di stop per lui facebook
#Atalanta in ansia, Raspadori si ferma per una lesione: ecco i tempi di recupero x.com