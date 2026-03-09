Reggio | 3 dibattiti sul referendum il 22 marzo si vota

A Reggio Emilia si svolgeranno tre incontri pubblici tra il 9 e il 12 marzo 2026 per discutere del referendum sulla giustizia italiana. La città si prepara ad ospitare questi dibattiti, che coinvolgono diverse figure e rappresentanti istituzionali. La discussione si concentra sulle tematiche legate alla riforma e al processo referendario. I cittadini sono invitati a partecipare e confrontarsi sulle questioni proposte.

La città di Reggio Emilia si prepara a diventare il palcoscenico di un dibattito cruciale sulla giustizia italiana, con tre incontri pubblici fissati tra lunedì 9 e giovedì 12 marzo 2026. Queste sessioni hanno l’obiettivo di chiarire le ragioni del sì e del no in vista del referendum costituzionale sul sistema giudiziario, previsto per il 22 e 23 marzo. Il calendario delle discussioni vede protagonisti come il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre e l’avvocato Giovanni Tarquini che esporranno le motivazioni a favore della riforma nella Camera di Commercio. Parallelamente, altre sedi ospiteranno scontri diretti tra esponenti politici e legali, offrendo ai cittadini la possibilità di confrontarsi prima di recarsi alle urne. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: 3 dibattiti sul referendum, il 22 marzo si vota Articoli correlati Leggi anche: Referendum, si vota il 22 e 23 marzo Leggi anche: Referendum,Cdm:si vota il 22 e 23 marzo Aggiornamenti e notizie su Reggio 3 dibattiti sul referendum il 22... Discussioni sull' argomento Reggio Emilia al centro del dibattito sulle DOP: il 13 marzo il Forum PROGEO; Riforma della giustizia, il Pri apre al dibattito e lascia libertà di voto sul referendum; Giorgia Meloni ‘decapitata’ con la ghigliottina: choc al Carnevale Popolare di Reggio Emilia; Alba e la riqualificazione del centro storico: la variante promessa accende il Consiglio. Domotek Reggio Calabria conquista la Del Monte® Coppa Italia A3 al tie-break Dopo una Finale combattutissima alla VHV Arena, la formazione calabrese supera in rimonta la Conad Reggio Emilia al quinto set e conquista la quinta edizione della Del Mont - facebook.com facebook