Contigliano | incontro sul no al referendum del 22 marzo

Il 14 marzo, alle ore 18:30, i cittadini di Contigliano avranno l'opportunità di confrontarsi sulle tematiche del referendum nazionale fissato per il 22 e il 23 marzo 2026. L'iniziativa, promossa dal Circolo del Partito Democratico presso il Bar La Pergola, vede la partecipazione del professor Alfredo D'Attorre e di rappresentanti sindacali e dell'ordine forense. L'obiettivo è creare uno spazio pubblico di confronto attivo, dove le ragioni del voto negativo vengano spiegate e discusse in vista della tornata elettorale imminente. Il segretario del circolo, Massimo Muratori, sottolinea come questa riunione rappresenti un momento cruciale di divulgazione per la comunità locale.