Spaccio di coca e hashish a tutte le ore | raffica di arresti e sette kg sequestrati

Nel cuore della città, le forze dell’ordine hanno smantellato un giro di spaccio di cocaina e hashish che operava a tutte le ore. Durante l’operazione sono stati eseguiti dieci decreti di custodia cautelare e sette persone sono finite in manette in flagranza. Sequestrati circa sette chili di droga, più di ventimila euro in contanti e anche una pistola giocattolo. L’attività si svolgeva in modo continuo, senza sosta, e ora gli investigatori continuano a indagare per capire se ci sono altri coinvolti.

