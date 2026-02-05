Spaccio di coca e hashish a tutte le ore | raffica di arresti e sette kg sequestrati

Da triesteprima.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della città, le forze dell’ordine hanno smantellato un giro di spaccio di cocaina e hashish che operava a tutte le ore. Durante l’operazione sono stati eseguiti dieci decreti di custodia cautelare e sette persone sono finite in manette in flagranza. Sequestrati circa sette chili di droga, più di ventimila euro in contanti e anche una pistola giocattolo. L’attività si svolgeva in modo continuo, senza sosta, e ora gli investigatori continuano a indagare per capire se ci sono altri coinvolti.

Dieci misure cautelari, sette arresti in flagranza e sette chili di droga sequestrati, oltre a 20 mila euro in contanti e una pistola giocattolo. L'ennesimo colpo basso al traffico di droga nel rione di Barriera vecchia ha maturato il suo atto decisivo alle prime ore dell'alba di oggi 5 febbraio.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

