Bologna | 15 arresti 2 latitanti e 2 kg di droga sequestrati

Nelle ultime due settimane a Bologna, la polizia di Stato ha arrestato quindici persone, tra cui due latitanti finora ricercati. Durante le operazioni sono stati sequestrati due chili di droga. La cattura dei due latitanti si aggiunge alle altre misure adottate nel corso di questo periodo, che hanno portato a un incremento delle operazioni di controllo nel territorio.

Due latitanti sono stati catturati dalla polizia di Stato nelle ultime due settimane a Bologna, portando il totale degli arresti a quindici in questo arco temporale. Tra i fermati figurano anche tre attivisti coinvolti negli scontri al Pilastro e diversi soggetti per reati legati alla droga. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 175 grammi di cocaina, quasi due chili di hashish e tracce di eroina e crack. Gli interventi hanno coinvolto sia cittadini italiani che stranieri, con esiti che vanno dal trasferimento immediato in carcere all’applicazione del Codice rosso per reati sessuali. La rete criminale smantellata. Sette persone, tutte di nazionalità straniera e con un’età compresa tra i venti e i quarant’anni, sono state arrestate per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sequestrati circa kg 1.400 di droga con 384 arresti e 655 denunceLa Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio...

Criminalità, operazione polizia in diverse città: 384 arresti e sequestrati circa 1.400 kg droga(Adnkronos) – Vasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa.

Una raccolta di contenuti su Bologna 15 arresti 2 latitanti e 2 kg....

Temi più discussi: BOLOGNA: Sgombero al Pilastro, scontri e tre arresti | VIDEO; Protesta a Bologna, operai al lavoro nel parco. Sotto il carcere presidio in solidarietà con gli arrestati; Bologna: difendi un parco? Arresti e manganellate!; Dopo sgomberi, cariche e arresti, continua a la resistenza del rione Pilastro di Bologna.

Contrasto alla criminalità e tutela della legalità: 15 arresti in due settimane a BolognaNel quadro del rafforzamento delle attività di monitoraggio del territorio e della continua lotta alla criminalità, la Polizia di Stato di Bologna ha eseguito l’arresto di 15 individui nell’arco di du ... sassuolo2000.it

Tensione a Bologna: sgomberato il cantiere Muba, 3 arresti e 3 denunce. Protesta in ComuneLa polizia ha liberato l’area occupata del parco al Pilastro dove dovrebbe nascere il Museo dei bambini. Attivisti con megafoni e striscioni sotto e dentro a Palazzo d’Accursio: i lavori del consiglio ... ilrestodelcarlino.it

Il chirurgo Faldini e il Rizzoli di Bologna premiati a New Orleans. All'American Academy of Orthopaedic Surgeons: "Ossigeno nella difficoltà" #ANSA x.com

Natale coi tuoi, Pasqua con chi vuoi, cioè col Bologna. Per la gita fuori porta c'è Pasquetta - facebook.com facebook