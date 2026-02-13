Donna in bici travolta dal bus | è in gravi condizioni

Una donna in bicicletta è stata investita da un autobus di linea a Clusone, a causa di un errore del conducente. L’incidente è avvenuto quando il bus, diretto da viale Gusmini verso via Alighieri, ha svoltato a destra senza accorgersi della presenza della ciclista, che stava attraversando l’incrocio. Il conducente, un uomo uruguaiano di 57 anni, non ha visto la donna probabilmente perché si trovava nell’angolo cieco del veicolo, e l’ha travolta, trascinandola per alcuni metri. La donna si trova ora in gravi condizioni all’ospedale.

Una donna in bicicletta è stata investita e trascinata da un autobus di linea a Clusone. Secondo le prime ricostruzioni il bus, guidato da un autista uruguaiano di 57 anni, proveniva da viale Gusmini e stava svoltando a destra in via Alighieri quando non ha notato la bicicletta della donna, probabilmente nascosta nell’angolo cieco del mezzo. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’elisoccorso e i carabinieri di Clusone per i rilievi. La donna, non ancora identificata perché priva di documenti, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un autobus a Clusone.

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita mentre attraversava in bicicletta, vicino alle strisce pedonali.

