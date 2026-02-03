Due incidenti gravi si sono verificati in poche ore in Italia. Nella notte tra domenica e lunedì, un uomo è stato travolto e ucciso mentre attraversava a piedi l’autostrada A1, poco dopo le 4. Poco più tardi, un maxi tamponamento si è verificato sulla tangenziale, coinvolgendo diversi veicoli. La strada è rimasta bloccata per alcune ore, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire cosa sia successo.

Investito e ucciso mentre attraversa a piedi l’autostrada. La tragedia é avvenuta nella notte tra domenica e lunedì poco dopo le 4. La vittima é uomo di origine marocchina di 43 anni, risultato irregolare, particolare che ha reso difficile l’identificazione. L’uomo, per cause ancora ignote, ha compiuto un gesto folle; ha attraversato la carreggiata nord della A1 nei pressi del casello autostradale di Modena Nord. In quel momento é stato travolto in pieno da un’auto che stava viaggiando in seconda corsia, un’Alfa Romeo condotta da un 47enne italiano con a bordo altri tre passeggeri. Era notte, il conducente non ha fatto in tempo a frenare; un impatto devastante che non ha lasciato scampo al 43enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due gravi incidenti in poche ore. A piedi in A1, muore travolto. Maxi tamponamento in tangenziale

