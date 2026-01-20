Caso Amarena processo azzerato | prima udienza rinviata per errore procedurale

A Avezzano, il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena è stato rinviato a causa di un errore procedurale, che ha determinato la nullità degli atti. La prima udienza è stata sospesa e il procedimento dovrà essere ripetuto, con una nuova citazione a giudizio e un calendario ancora da definire. La vicenda si concentra ora sulla definizione delle modalità processuali per una corretta prosecuzione.

Ad Avezzano stop al processo per l'uccisione dell'orsa Amarena: nullità degli atti, procedimento da rifare, nuova citazione a giudizio e calendario da ridefinire. Si è conclusa con un rinvio per nullità procedurale quella che avrebbe dovuto essere la prima udienza dibattimentale del processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, esemplare simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, abbattuta nell'estate del 2023. L'udienza si è tenuta oggi davanti al Tribunale di Avezzano e vede imputato Andrea Leombruni, accusato dei fatti avvenuti il 31 agosto 2023 a San Benedetto dei Marsi.

Stop al processo per l’uccisione dell’orsa Amarena, udienza rinviata per nullità: le associazioni chiedono giustiziaL'udienza nel procedimento riguardante l'uccisione dell'orsa Amarena è stata rinviata per nullità, con la conseguente ripresa del processo da zero.

Processo Open Arms, rinviata l'udienza in CassazioneÈ stato rinviato al 17 dicembre alle ore 10 il processo Open Arms in Cassazione, riguardante il ricorso della Procura di Palermo contro l'assoluzione di Matteo Salvini.

