Giorgia a Palmanova venerdì 17 luglio 2026

Da udine20.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 luglio, Giorgia si esibirà a Palmanova nel suo tour estivo “G Summer”. La cantante, reduce dal successo dei concerti nei palazzetti pieni ovunque, torna sul palco per un evento che promette di attirare molti fan. La sua voce, tra le più amate in Italia, riempirà ancora una volta la piazza della cittadina friulana.

Sulla scia del tour nei palazzetti attualmente in corso, con il quale sta macinando sold out in tutta la penisola, la meravigliosa  Giorgia, voce fra le più amate della musica italiana di sempre, annuncia i concerti estivi della tournée dal titolo “ G Summer ”. Questo nuovo progetto live vedrà l’artista protagonista nei festival, nelle arene e in alcune delle più suggestive venue dell’estate, tra cui la splendida  Piazza Grande  della città patrimonio Unesco di  Palmanova, per l’unico esclusivo concerto in Friuli Venezia Giulia in programma  venerdì 17 luglio   2026. I  biglietti  per il concerto, organizzato da  Zenit Srl, in collaborazione con  Regione Friuli Venezia Giulia,  Città di Palmanova  e  PromoTurismoFVG, incluso nella rassegna “ Estate di Stelle ”, saranno in vendita sui circuiti  Ticketone  dalle 11. 🔗 Leggi su Udine20.it

giorgia a palmanova venerd236 17 luglio1602026

© Udine20.it - Giorgia a Palmanova venerdì 17 luglio 2026

Approfondimenti su Giorgia Palmanova

FIORELLA MANNOIA a Palmanova col nuovo tour dedicato ai successi di De André e Fossati. 23 luglio 2026

Luca Carboni a Villa Manin venerdì 10 luglio 2026

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giorgia Palmanova

«Un viaggio tra le mie hit». Giorgia parla del nuovo album G in uscita venerdì e del nuovo tour nei Palasport con tappa a Pesaro il 12 dicembre«Le Marche, e Ancona in particolare, sono sempre presenti nei tour che ho fatto – ha sottolineato – i palasport sono incontri meravigliosi: ci sarà un palco pazzesco. Oltre ai nuovi brani, anche se ... corriereadriatico.it

Giorgia: Volevo mollare e invece sono rinata: gli artisti devono saper rischiareGenova - Sulla copertina del nuovo album G, in uscita venerdì e che presenterà in tour nei palazzetti, Giorgia sembra una dea greca. Oggi brilla come non succedeva da anni. Sold out, primati in ... ilsecoloxix.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.