Venerdì 17 luglio, Giorgia si esibirà a Palmanova nel suo tour estivo “G Summer”. La cantante, reduce dal successo dei concerti nei palazzetti pieni ovunque, torna sul palco per un evento che promette di attirare molti fan. La sua voce, tra le più amate in Italia, riempirà ancora una volta la piazza della cittadina friulana.

Sulla scia del tour nei palazzetti attualmente in corso, con il quale sta macinando sold out in tutta la penisola, la meravigliosa Giorgia, voce fra le più amate della musica italiana di sempre, annuncia i concerti estivi della tournée dal titolo “ G Summer ”. Questo nuovo progetto live vedrà l’artista protagonista nei festival, nelle arene e in alcune delle più suggestive venue dell’estate, tra cui la splendida Piazza Grande della città patrimonio Unesco di Palmanova, per l’unico esclusivo concerto in Friuli Venezia Giulia in programma venerdì 17 luglio 2026. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, incluso nella rassegna “ Estate di Stelle ”, saranno in vendita sui circuiti Ticketone dalle 11. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Giorgia a Palmanova venerdì 17 luglio 2026

Approfondimenti su Giorgia Palmanova

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giorgia Palmanova

«Un viaggio tra le mie hit». Giorgia parla del nuovo album G in uscita venerdì e del nuovo tour nei Palasport con tappa a Pesaro il 12 dicembre«Le Marche, e Ancona in particolare, sono sempre presenti nei tour che ho fatto – ha sottolineato – i palasport sono incontri meravigliosi: ci sarà un palco pazzesco. Oltre ai nuovi brani, anche se ... corriereadriatico.it

Giorgia: Volevo mollare e invece sono rinata: gli artisti devono saper rischiareGenova - Sulla copertina del nuovo album G, in uscita venerdì e che presenterà in tour nei palazzetti, Giorgia sembra una dea greca. Oggi brilla come non succedeva da anni. Sold out, primati in ... ilsecoloxix.it

@giorgia festeggia la certificazione ORO dell’album G con l’annuncio di “ G - Summer”, 12 nuovi appuntamenti live estivi in alcune delle più belle location italiane, tra cui due appuntamenti speciali all’Arena di Verona e alla Reggia di Caserta Ci vediamo a m facebook