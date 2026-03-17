Un blackout totale ha lasciato senza energia l’intera isola di Cuba. La compagnia statale Unión Eléctrica de Cuba (Une) ha annunciato che i guasti alla rete elettrica continuano, causando interruzioni estese. La situazione riguarda tutta l’isola e si verifica in un momento in cui le sanzioni degli Stati Uniti sono al centro dell’attenzione. La mancanza di elettricità ha coinvolto numerose zone di Cuba.

L’intera isola di Cuba è rimasta senza elettricità a seguito di un blackout, come comunicato dalla compagnia statale Unión Eléctrica de Cuba (Une). Non è la prima volta che un’interruzione di corrente colpisce il Paese caraibico, che già da tempo subisce gravi difficoltà energetiche anche a causa dal blocco del petrolio imposto dagli Stati Uniti per fare pressione sul governo comunista dell’isola. La Une ha dichiarato che si è verificata la disconnessione totale del Sistema energetico nazionale (SEN), che ha causato la sospensione simultanea dell’energia in tutto il Paese. Le cause precise del guasto non sono state ancora chiarite, ma la compagnia dell’Avana, in un breve messaggio pubblicato sul proprio canale Telegram ufficiale, ha spiegato che sono già state avviate le procedure per ripristinare gradualmente la fornitura elettrica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Blackout totale a Cuba: proseguono i guasti alla rete elettrica dell’isola a causa delle sanzioni degli Stati Uniti

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