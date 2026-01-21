Si è spento dopo 53 giorni di ricovero il bambino di dieci mesi rimasto gravemente ustionato nella sua casa di Monacizzo, Taranto. Dopo settimane di agonia, si conclude una vicenda drammatica che ha coinvolto la comunità locale, lasciando un dolore profondo. La tragedia evidenzia l’importanza della sicurezza domestica e delle precauzioni contro gli incidenti accidentali.

Il decesso dopo 53 giorni di ricovero in rianimazione. Si sono spente le ultime speranze per il bambino di dieci mesi rimasto gravemente ustionato lo scorso 17 novembre nella sua abitazione di Monacizzo, frazione di Torricella, in provincia di Taranto. Il piccolo è morto al Policlinico di Bari, dove era ricoverato in terapia intensiva da 53 giorni, dopo essere stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di Manduria a seguito di un drammatico incidente domestico. Fin dall'arrivo in ospedale, le sue condizioni erano apparse estremamente critiche, a causa di ustioni di secondo e terzo grado estese su gran parte del corpo.

© Dayitalianews.com - Muore dopo settimane di agonia il bimbo ustionato in casa: tragedia nel Tarantino

L’acqua bollente gli finisce addosso: bimbo di 10 mesi muore ustionato dopo 53 giorni di agoniaUn neonato di 10 mesi, gravemente ustionato a causa di acqua bollente, è deceduto al Policlinico di Bari dopo 53 giorni di agonia.

