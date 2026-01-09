Esplosione improvvisa crolla la palazzina | tragedia in Italia corsa disperata in ospedale

Un'esplosione improvvisa in una palazzina a Bisignano, in provincia di Cosenza, ha causato il crollo di parte dell'edificio. L’incidente, attribuibile a una bombola, ha messo in allerta le autorità locali e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di verifica e ricostruzione, mentre le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Paura a Bisignano, in provincia di Cosenza, dove l’ esplosione di una bombola ha provocato il crollo parziale di una palazzina. Nell’edificio vivevano due donne ultrasessantenni: una di loro è rimasta gravemente ustionata, mentre l’altra ha riportato solo lievi escoriazioni. La donna ferita in modo più serio è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ ospedale di Cosenza. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da rendere necessario un successivo trasferimento in una struttura specializzata. La seconda donna presente nello stabile è riuscita invece a mettersi in salvo riportando solo ferite superficiali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Esplosione improvvisa, crolla la palazzina: tragedia in Italia, corsa disperata in ospedale Leggi anche: La tragedia del bimbo di 13 mesi morto: l'allarme, i tentativi di rianimazione e la corsa disperata in ospedale Leggi anche: Tragedia spaventosa in Italia, morto un altro bimbo: corsa disperata per salvarlo. Famiglia distrutta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Esplosione improvvisa, crolla la palazzina: tragedia in Italia, corsa disperata in ospedale - Paura a Bisignano, in provincia di Cosenza, dove l’esplosione di una bombola ha provocato il crollo parziale di una palazzina. thesocialpost.it

Esplode una bombola del gas in casa, crolla parzialmente il palazzo: 2 donne ferite, una è grave - A Bisignano (Cosenza) una palazzina è parzialmente crollata dopo l’esplosione di una bombola del gas. fanpage.it

Esplode una bombola di gas a Bisignano, crolla parte di una palazzina. Una donna in gravi condizioni - Una delle due residenti, entrambe ultra sessantenni, è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasferita all’ospedale di Cosenza. quicosenza.it

Il giovane, probabilmente, è rimasto colpito dall’improvvisa esplosione del petardo - facebook.com facebook

Rasmus Hojlund sta attraversando un momento chiave della sua crescita tecnica. La sua non è un’esplosione improvvisa. È qualcosa di più sottile, è la trasformazione di un attaccante giovane (ha 22 anni, ricordiamolo) in un punto di riferimento reale, funzion x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.