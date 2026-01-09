Esplosione improvvisa crolla la palazzina | tragedia in Italia corsa disperata in ospedale

Un'esplosione improvvisa in una palazzina a Bisignano, in provincia di Cosenza, ha causato il crollo di parte dell'edificio. L’incidente, attribuibile a una bombola, ha messo in allerta le autorità locali e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di verifica e ricostruzione, mentre le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Paura a Bisignano, in provincia di Cosenza, dove l’ esplosione di una bombola ha provocato il crollo parziale di una palazzina. Nell’edificio vivevano due donne ultrasessantenni: una di loro è rimasta gravemente ustionata, mentre l’altra ha riportato solo lievi escoriazioni. La donna ferita in modo più serio è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ ospedale di Cosenza. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da rendere necessario un successivo trasferimento in una struttura specializzata. La seconda donna presente nello stabile è riuscita invece a mettersi in salvo riportando solo ferite superficiali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

