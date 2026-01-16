Dimentica le chiavi e prova a rientrare in casa | tragedia spaventosa in Italia la corsa disperata in ospedale

Un grave incidente domestico si è verificato nel pomeriggio a Canolo di Correggio, dove un uomo di 42 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da circa cinque metri mentre tentava di entrare in casa attraverso una finestra. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi e ha provocato una corsa in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di accertamenti.

Grave incidente domestico nel primo pomeriggio di giovedì a Canolo di Correggio, dove un uomo di 42 anni è precipitato da un'altezza di circa cinque metri mentre tentava di rientrare nella propria abitazione passando da una finestra. L'episodio è avvenuto giovedì 15 gennaio 2026, poco dopo le 13.30, in una palazzina residenziale della frazione reggiana. Le circostanze dell'accaduto hanno subito destato grande preoccupazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, di origine tunisina, aveva dimenticato le chiavi di casa e avrebbe deciso di entrare dall' infisso del primo piano, probabilmente ritenendo la manovra alla sua portata.

