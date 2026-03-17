Bimbo autistico di 11 anni viene retrocesso dalla prima media alla quinta elementare | il caso in tribunale

Un bambino di 11 anni con diagnosi di autismo è stato retrocesso dalla prima media alla quinta elementare. La decisione ha generato una disputa legale tra i genitori, che hanno presentato ricorsi amministrativi. La vicenda riguarda esclusivamente le procedure scolastiche e le decisioni prese dagli uffici competenti. La controversia si svolge in tribunale, con le parti coinvolte che si confrontano sui passaggi amministrativi.

Il bimbo al centro di una battaglia di ricorsi amministrativi tra i genitori. Dalla prima classe della scuola secondaria inferiore è stato retrocesso alla quinta della primaria. Il Consiglio di Stato con ordinanza ha sospeso la retrocessione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Nocera Inferiore, 11enne autistico retrocesso dalla prima media alla quinta elementare: caso al Consiglio di StatoAutistico di 11 anni retrocesso dalla prima media alla quinta elementare: il caso approda al Consiglio di Stato Una vicenda complessa e delicata... Nocera Inferiore, bimbo autistico retrocesso da prima media a quinta elementare: Consiglio di Stato sospende Tar ma resta in aula con i piccoliUn bambino autistico di 11 anni retrocesso a gennaio dalla prima media alla quinta elementare a Nocera Inferiore. Altri aggiornamenti su Bimbo autistico Temi più discussi: Dalla prima media alla quinta elementare, a metà anno scolastico: il caso di un bambino autistico di Nocera; Area giochi dell'Ikea negata a bimbo autistico, genitori: Ora i danni; Caos a scuola, un undicenne autistico vittima della guerra dei ricorsi. Bimbo autistico di 11 anni viene retrocesso dalla prima media alla quinta elementare: il caso in tribunaleIl bimbo al centro di una battaglia di ricorsi amministrativi tra i genitori. Dalla prima classe della scuola secondaria inferiore è stato retrocesso alla quinta della primaria. Il Consiglio di Stato ... fanpage.it Nocera Inferiore, bimbo autistico retrocesso da prima media a quinta elementare: Consiglio di Stato sospende Tar ma resta in aula con i piccoliNocera Inferiore, bimbo autistico retrocesso in quinta elementare: Consiglio di Stato sospende Tar ma resta con i piccoli ... 2anews.it “Cacciati dalla pizzeria”: il racconto della mamma di un bimbo autistico Le è stato chiesto di allontanarsi perché il suo bambino autistico stava infastidendo gli altri clienti della pizzeria. Dalla provincia di Brindisi arriva la denuncia di una mamma. Secondo il titol - facebook.com facebook