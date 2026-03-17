Nocera Inferiore 11enne autistico retrocesso dalla prima media alla quinta elementare | caso al Consiglio di Stato

Un bambino autistico di 11 anni è stato retrocesso dalla prima media alla quinta elementare, suscitando l’attenzione del Consiglio di Stato. La decisione è stata contestata da chi segue il caso, portando il procedimento davanti all’organo giudiziario superiore. La vicenda riguarda la valutazione delle sue capacità e il percorso scolastico intrapreso finora. La questione è diventata oggetto di discussione tra le parti coinvolte.

Autistico di 11 anni retrocesso dalla prima media alla quinta elementare: il caso approda al Consiglio di Stato. Una vicenda complessa e delicata arriva da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove un ragazzino di 11 anni, affetto da autismo e chiamato Marco per tutelarne l’identità, è stato retrocesso dalla prima media alla quinta elementare su decisione del Tar, al quale si era rivolto il padre. Marco aveva iniziato la prima media a settembre 2025, inserendosi bene nel nuovo contesto scolastico. Tuttavia, a gennaio scorso, a scuola abbondantemente avviata, il Tar ha stabilito la retrocessione del ragazzo, che è stato inserito in una classe V elementare dello stesso istituto comprensivo dove frequentava la I media, anziché nella scuola elementare paritaria dove aveva completato il ciclo precedente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Nocera Inferiore, 11enne autistico retrocesso dalla prima media alla quinta elementare: caso al Consiglio di Stato Articoli correlati Nocera Inferiore, bimbo autistico retrocesso da prima media a quinta elementare: Consiglio di Stato sospende Tar ma resta in aula con i piccoliUn bambino autistico di 11 anni retrocesso a gennaio dalla prima media alla quinta elementare a Nocera Inferiore. Undicenne autistico bocciato e retrocesso alle elementari, la rabbia della mamma: “Ingiustizia”Tempo di lettura: 2 minutiMarco, 11 anni (il nome è di fantasia), affetto da autismo, inizia a settembre 2025 la prima media, si inserisce bene nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nocera Inferiore Argomenti discussi: Undicenne autistico bocciato a metà anno e retrocesso alle elementari, la rabbia della mamma: Aveva tutti 7. Nocera Inferiore, bimbo autistico retrocesso da prima media a quinta elementare: Consiglio di Stato sospende Tar ma resta in aula con i piccoliNocera Inferiore, bimbo autistico retrocesso in quinta elementare: Consiglio di Stato sospende Tar ma resta con i piccoli ... 2anews.it Caos a scuola, 11enne autistico vittima dei ricorsi: retrocesso in V elementareVittima, suo malgrado, dei ricorsi in ambito scolastico. Dalla 1 media viene retrocesso in V elementare. E' la storia che parte da Nocera Inferiore e vede protagonista Giuseppe (il ... ilmattino.it