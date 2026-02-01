Bimbi nel bosco lo psichiatra Cantelmi a Fanpage | Servizi sociali non stanno lavorando per riunire la famiglia

Lui, psichiatra e consulente della difesa nel caso dei bambini trovati nel bosco, critica i servizi sociali italiani. Secondo Tonino Cantelmi, le autorità non stanno facendo abbastanza per riunire le famiglie. Dice che ci sono aperture solo per la scuola parentale, ma nulla di più. La vicenda dei piccoli continua a far discutere, mentre le istituzioni sembrano ancora lontane da una soluzione definitiva.

A Fanpage.it lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della difesa nel caso della famiglia nel bosco, manifesta perplessità sul lavoro svolto dai servizi sociali, e conferma: "Su istruzione c'è apertura ma solo per la scuola parentale".🔗 Leggi su Fanpage.it

L’intervista con lo psichiatra Tonino Cantelmi su Fanpage approfondisce il dibattito sulla scelta di evitare l’istruzione tradizionale per i bambini che vivono nel bosco.

Una relazione dei servizi sociali rivela le difficoltà incontrate nel seguire la famiglia nel bosco, evidenziando le paure dei bambini durante le attività di igiene e i problemi nel lavarli con il sapone.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; Famiglia nel bosco, la comunità costa 244 euro al giorno. Il richiamo del Garante: Figli via dai genitori solo per gravi pericoli; Famiglia nel bosco, davanti allo psichiatra i genitori aprono a scuola e vaccini; Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, hanno denunciato l'assistente sociale: È ostile con noi.

