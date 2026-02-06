Famiglia nel bosco le educatrici dei bimbi | La madre ci deride ed è ostile papà figura più coinciliante

Le educatrici che si occupano dei tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti raccontano di un rapporto complicato con la madre, Catherine Birmingham. La donna, secondo quanto riferiscono le educatrici, si comporta in modo ostile e deride loro e i piccoli. Al contrario, descrivono il padre, Nathan Trevallion, come una figura più disponibile e conciliatrice. La situazione sembra tesa, con le educatrici che cercano di garantire stabilità ai bambini nonostante le difficoltà con la madre.

