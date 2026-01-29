Costretta a dimettermi dopo 13 anni perché mamma a un colloquio mi hanno detto | con una bimba non fa per te

Daria, una donna che lavorava da 13 anni, ha deciso di raccontare la sua esperienza. Dopo aver scoperto di essere incinta, le hanno consigliato di prendersi una maternità anticipata. Poi, in un colloquio di lavoro, le hanno detto che con una bimba non poteva fare per loro. Alla fine, Daria si è trovata a lasciare il lavoro che aveva da tanto tempo, una scelta forzata che ha raccontato senza filtri.

Daria (nome di fantasia ndr) ha scelto di raccontare la sua storia a Fanpage.it: dopo essere rimasta incinta, è stata prima costretta ad andare in maternità anticipata e poi a dimettersi dopo 13 anni di lavoro. "Ora cerco di nuovo impiego. A un colloquio mi è stato detto: 'Se sei mamma, questo lavoro non fa per te'".

