Federica Torzullo svolta nelle indagini? Trovate tracce di sangue in casa del marito La verità dal sopralluogo col Luminol

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara, potrebbe essere al centro di una svolta nelle indagini. Durante il sopralluogo con il Luminol, sono state trovate tracce di sangue nell’abitazione del marito. Questi elementi potrebbero contribuire a chiarire la vicenda e a fare luce sulla scomparsa della donna, che ha suscitato grande attenzione nella zona vicino a Roma.

Potrebbe essere arrivata la svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara, alle porte di Roma, e per la cui vicenda il marito è indagato a. 🔗 Leggi su Leggo.it

