Gol Dimarco ci pensa l’esterno nerazzurro a sbloccare Parma Inter! Terzo sigillo stagionale per lui

L’esterno dell’Inter Dimarco ha aperto le marcature nel match contro il Parma, segnando il suo terzo gol stagionale. L’attaccante, ex del confronto, ha contribuito a sbloccare il risultato per la squadra nerazzurra, confermando la sua presenza offensiva durante la stagione. Un risultato importante che riflette l’impegno e la crescita del giocatore nel corso dell’attuale campionato.

di Paolo Moramarco Gol Dimarco, ci pensa l’esterno nerazzurro a sbloccare Parma Inter! Per il giocatore, ex dell’incontro, si tratta del terzo gol stagionale. È Federico Dimarco a sbloccare un ottimo primo tempo dell’Inter contro il Parma, firmando la rete dell’ 1-0 al 44? nella sfida valida per la 19ª giornata di Serie A. Il gol dell’esterno nerazzurro arriva al termine di un lungo controllo del VAR per una posizione di fuorigioco inizialmente contestata, ma alla fine convalidata: una decisione che consente all’Inter di andare al riposo in vantaggio allo stadio Tardini. Per Dimarco, laterale sinistro classe 1997 e passato in prestito al Parma, si tratta di un gol dell’ex dal peso specifico importante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Dimarco, ci pensa l’esterno nerazzurro a sbloccare Parma Inter! Terzo sigillo stagionale per lui Leggi anche: Dimarco Inter, è lui il re degli assist: numeri super l’esterno Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Fiorentina 0-0, Parma Inter 0-1, gol di Dimarco. Fine primo tempo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L' #Inter vuole blindare #Dimarco Si pensa al rinnovo a vita I dettagli x.com Il Natale e la sua magia come una delle ultime speranze per salvare i nostri giovani. La pensa così Peppe Barra, tra gli ultimi cantori e baluardi delle antiche tradizioni napoletane. Di Marco Perillo, l’intervista completa sul canale YouTube del Mattino. #ilmattin - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.