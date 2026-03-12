La Biennale dei veleni russi tensione Giuli-Buttafuoco | il ministro sfiducia la ‘sua’ dirigente nel Cda Lei resiste | Non mi dimetto

La Biennale dei veleni russi ha portato a una tensione tra il ministro e la dirigente nel Cda. Il ministro ha deciso di sfiduciare la sua stessa rappresentante, che però ha risposto con fermezza, affermando di non volersi dimettere. La vicenda si inserisce in un contesto di contrasti aperti tra le parti coinvolte.

Si aggiunge un nuovo capitolo alla "storia tesa" che nei giorni scorsi ha visto protagonista la Biennale di Venezia: la decisione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, di chiedere formalmente a Tamara Gregoretti di rimettere il suo mandato di rappresentante del ministero nel consiglio di amministrazione della Fondazione veneziana. La Russia alla Biennale di Venezia: scatta la protesta di 22 Paesi europei. La lettera all'Italia: "Segnale inquietante" Dopo la lettera firmata da 22 ministri della cultura europei che minacciava il ritiro del finanziamento dell'Unione, pari a 2 milioni ogni triennio, per la presenza della Russia alla...