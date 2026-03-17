La Francia si prepara a festeggiare il primo storico ‘doppio’ in una sola stagione di biathlon, con entrambe le Coppe conquistate nello stesso inverno. La tappa finale della Coppa del Mondo si svolgerà a Oslo dal 19 al 22 marzo, segnando un evento unico per gli atleti transalpini. Finora, nessuna nazione aveva mai ottenuto questa doppia vittoria nello stesso anno.

I giorni dal 19 al 22 marzo coincidono con la tappa finale della Coppa del Mondo di biathlon, che si disputerà a Oslo. A meno di sconquassi, si assisterà a una situazione senza precedenti, ossia il fatto di vedere la Francia conquistare in contemporanea sia la Sfera di cristallo maschile che quella femminile. La notizia non è il conseguimento in sé, bensì il fatto che non sia mai avvenuto in precedenza! Si parla di una superpotenza della disciplina. O meglio di una nazione capace di ergersi al ruolo di superpotenza pur partendo da più indietro rispetto alla Norvegia, alla Germania (declinata inizialmente in Ovest ed Est) e all’Unione Sovietica (poi fattasi Russia). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, la Francia pronta a festeggiare ‘La Doublè’. Mai, i transalpini, hanno vinto entrambe le Coppe nello stesso inverno

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