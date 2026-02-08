Milano-Cortina | è record dell' Italia Team mai vinto più di tre medaglie nello stesso giorno

La giornata di oggi entra di diritto nella storia dello sport italiano. Per la prima volta, l’Italia ha conquistato cinque medaglie in un solo giorno ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Un risultato mai raggiunto prima, che ha sorpreso molti e riempito di orgoglio gli appassionati. L’Italia si conferma protagonista e dimostra di poter puntare in alto anche in questa edizione.

Una giornata da record. Milano Cortina 2026 entra nella storia a cinque cerchi invernale dell'Italia Team. Mai, prima di oggi, gli azzurri erano riusciti a vincere più di tre medaglie nella stessa giornata di gare. Il primato è stato migliorato grazie all'argento della staffetta mista di biathlon, composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, e ai bronzi conquistati da Sofia Goggia nella discesa libera di sci alpino, da Lucia Dalmasso nello slalom gigante parallelo di snowboard, da Riccardo Lorello nei 5000 metri di pattinaggio velocità e da Dominik Fischnaller nel singolo maschile di slittino.

