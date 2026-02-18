Mamma sottrae per la seconda volta la figlia al padre A scuola non è mai arrivata le hanno trovate in Francia

La mamma ha preso di nuovo la figlia, questa volta portandola in Francia, perché la ragazza non si è presentata a scuola. È il secondo episodio simile, dopo che già quattro anni fa aveva fatto lo stesso. La tredicenne, residente con il padre e i due fratelli maggiori in una città del Varesotto, doveva frequentare le lezioni, ma non si è mai vista in classe. La decisione della madre ha lasciato il padre e gli insegnanti senza parole, mentre la bambina è scomparsa senza spiegazioni. La vicenda rimane aperta.

Di nuovo. Lo ha fatto di nuovo. La mamma ha portato ancora via la figlia, come 4 anni fa. La ragazza che che adesso ha 13 anni doveva andare a scuola, in una cittadina del Varesotto, dove adesso abita con il papà con gli altri due fratelli più grandi, ma in classe non è mai arrivata. L'avrebbe prelevata ancora una volta la mamma che se l'è portata via. Le due quest'oggi sarebbero state poi rintracciare e fermate in Francia: la madre aveva intenzione di tornare di nuovo in Sud America con la ragazzina. La storia. La donna a marzo 2022 era scappata da un paese in provincia di Lecco, dove abitava, portando via con sé anche la figlia: aveva paura che le sarebbe stata tolta anche lei, come già successo per i due figli più grandi, perché ritenuta non in grado di occuparsene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

