Sky punta in alto con le serie tv | Il signore delle mosche Miriam Leone sarà Patrizia Reggiani l’ultimo capitolo degli 883 e torna Beverly Hills 90210 Ecco quando e come vederle

Sky rafforza il suo catalogo con nuove serie e ritorni attesi. Tra le novità, Miriam Leone sarà Patrizia Reggiani in una serie inedita, mentre gli appassionati potranno rivedere l’ultimo capitolo degli 883 e il classico Beverly Hills 90210. La piattaforma si posiziona sempre più come alternativa di qualità tra Netflix e Prime Video, puntando su produzioni originali e titoli cult.

Sky si fa spazio tra le piattaforme di Prime Video, HBO Italia e Netflix, puntando in alto e sulla qualità tra cinema e serie tv originali. Nella sede Sky Campus a Milano, mercoledì 4 febbraio, per presentare le produzioni che arriveranno su Sky e in streaming su NOW sono intervenuti, Giuseppe De Bellis (Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia), Cécile Frot-Coutaz (CEO Sky Studios), Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios Italia) e Margherita Amedei (Cinema and Series Director Sky Italia). Le novità non sono poche. Presto sul set anche “ Fuori Menù”, che prende ispirazione dall’esperienza del ristorante InGalera, gestito dai detenuti del carcere di Bollate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sky punta in alto con le serie tv: "Il signore delle mosche", Miriam Leone sarà Patrizia Reggiani, l'ultimo capitolo degli 883 e torna "Beverly Hills 90210".

Sky amplia il suo catalogo con nuove serie.

