benvenuti nella nebbia doppietta da tre punti

18 gen 2026

Benvenuti nella cronaca di una giornata di calcio tra Marottese e Real Metauro. La squadra locale ha conseguito una vittoria per 2-0, grazie alle reti di Palazzi e Brancasecca. La partita si è disputata con un buon ritmo, evidenziando l'impegno di entrambe le squadre e la qualità del gioco. Di seguito i dettagli dei protagonisti e le formazioni schierate.

MAROTTESE 2 REAL METAURO 0 SAN COSTMAROTTESE: Palazzi, Brancasecca, Vitali, Pierelli, Dione, Passarini, Paszynski (33’ st Catalano), Saurro A., Benvenuti, Saurro Sal. (39’ st Zepponi), Speranzini. All. Carta. REAL METAURO: Ciacci, Esposto (35’ st Montuoro), Copa, Grossi (33’ st Pedini), Nodari, Grussu, Traini, Biagioni, Boiani, Bracci, Agostini (42’ st Pucci). All. Ferri. Arbitro: Cittadini di Macerata. Reti: 25’ st e 43’ st Benvenuti. Davanti ad una fitta nebbia che limita di molto la visibità, su un campo pesantissimo, parte subito con un brivido l’incontro tra il SanCostanzoMarottese e il Real Metauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

