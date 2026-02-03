Al Sud e nelle Isole, il 70% di chi riceve l’Assegno di inclusione sono persone che vivono in queste zone. Sono circa 936mila i nuclei familiari con almeno un pagamento dall’inizio della misura, a gennaio 2024, fino alla fine dell’anno scorso. In totale, coinvolgono circa 2,2 milioni di individui.

Sono circa 936mila i nuclei con almeno un pagamento dell’Asssegno di inclusione dall’avvio della misura (1 gennaio 2024) al 31 dicembre 2025, per un totale di 2,2 milioni di persone coinvolte. Per quasi sette decimi sono concentrate al Sud e nelle Isole (630mila nuclei con 1,6 milioni di persone): la gran parte in particolare sono residenti tra Campania e Sicilia (rispettivamente prima con 221mila nuclei con 597mila persone, e seconda regione con 187mila nuclei con 494mila persone), come accadeva per il Reddito di cittadinanza. Sono dati contenuti nell’osservatorio dell’Inps sull’ Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), le due misure che dal 1 gennaio 2024 hanno preso il posto del Reddito di cittadinanza che è stato eliminato dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Al Sud e nelle Isole il 70% dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, la misura che ha sostituto il Reddito di cittadinanza

Un’indagine della Guardia di Finanza di Benevento ha portato alla scoperta di 55 casi di percezioni indebite di Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione, per un totale di oltre 560.

