Stalking e minacce alla ex e al nuovo compagno | divieto di avvicinamento per un 38enne

Un uomo di 38 anni ha ricevuto il divieto di avvicinarsi alla ex compagna e al suo nuovo partner dopo averla perseguitata e minacciata ripetutamente. La vicenda si è verificata a Eboli, dove i carabinieri hanno accertato che il soggetto aveva inviato messaggi intimidatori e si era presentato più volte nei pressi delle abitazioni delle vittime. La misura cautelare è stata adottata per proteggere le persone coinvolte, che avevano segnalato di sentirsi costantemente sotto pressione.

Nel corso delle indagini sarebbero emersi episodi di presunte violenze subite in passato dalla donna, elementi che hanno contribuito a delineare un quadro ritenuto grave dagli inquirenti Avrebbe perseguitato l’ex compagna e rivolto minacce anche al nuovo partner della donna. Per questo motivo un 38enne è finito sotto misura cautelare: nei suoi confronti i carabinieri della stazione di Eboli hanno eseguito il divieto di avvicinamento alle persone offese, con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato disposto dall’autorità giudiziaria al termine degli accertamenti avviati dopo la denuncia presentata dalla donna, una 36enne, che si è rivolta ai militari dell'Arma raccontando di comportamenti vessatori e continui.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Un caso di stalking nei confronti di un’ex moglie ha portato all’emissione di un divieto di avvicinamento, accompagnato dall’installazione del braccialetto elettronico.

