Droga pronta per lo spaccio | arresto nei pressi dell’autostazione Air

Nella serata di venerdì, la Squadra Mobile di Avellino ha arrestato un cittadino extracomunitario di 25 anni nei pressi dell’autostazione Air. Durante un servizio mirato nelle zone della movida, l’uomo è stato fermato dopo un inseguimento a piedi e trovato in possesso di droga pronta per lo spaccio. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo per garantire la sicurezza nel territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso di mirati servizi nei luoghi della movida, i poliziotti della Squadra Mobile, dopo un inseguimento a piedi, nella serata di venerdì hanno bloccato e tratto in arresto un cittadino extracomunitario di anni 25 nei pressi dell’autostazione Air di Avellino, perché trovato in possesso di gr. 70,5 di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in 28 confezioni in cellophane. Lo stesso è regolare sul territorio dello Stato perché richiedente la Protezione Internazionale. Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, è stato associato presso la Casa circondariale di Bellizzi Irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

