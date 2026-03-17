In sette minuti il BE 6 Batman Edition, il SUV ispirato al Cavaliere Oscuro, è andato esaurito. Mahindra ha rilanciato questa versione speciale, che era stata presentata per la prima volta lo scorso agosto. La vettura ha attirato grande attenzione tra gli appassionati, portando rapidamente a un sold out.

Non assomiglia particolarmente a nessuna Batmobile apparsa sul grande schermo, ma per i fan di Batman e non solo resta comunque un tributo da non perdere. Dopo il clamoroso tutto esaurito dell'agosto 2025, Mahindra ha riproposto sul mercato indiano il proprio omaggio all'Uomo Pipistrello, la BE 6 Batman Edition, edizione speciale del Suv elettrico BE 6. Se poco più di sei mesi fa i 999 esemplari prodotti erano stati venduti in pochissimo tempo, oggi Mahindra ha confermato che questo secondo lotto, anch'esso composto da 999 esemplari, ha registrato il "tutto esaurito" dopo solamente sette minuti. Un successo travolgente per l'auto dedicata al Cavaliere Oscuro, che sarà consegnata a partire dal 10 aprile e che per questo secondo lancio è stata offerta al prezzo di 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - BE 6 Batman Edition: sold out in 7 minuti il Suv del Cavaliere Oscuro

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