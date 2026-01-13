Batman | 60 anni fa esordiva la serie con Adam West Il successo inaspettato che salvò il Cavaliere Oscuro dalla cancellazione
Sei decenni fa, Batman fece il suo debutto con Adam West, segnando l’inizio di un percorso di grande successo. Oggi, il personaggio è un pilastro fondamentale per DC Comics e Warner Bros. Discovery, con produzioni di rilievo come Absolute Batman e le attese per nuovi film nel DC Universe. La sua evoluzione testimonia l’importanza di questa figura nel panorama dell’intrattenimento e della cultura popolare.
Oggi Batman rappresenta il pilastro economico della DC Comics e di Warner Bros. Discovery. Con il successo editoriale di Absolute Batman di Scott Snyder e l'attesa per The Batman Part II di Matt Reeves e The Brave and the Bold nel nuovo DCU di James Gunn, il Crociato Incappucciato è un'icona intoccabile. Eppure, pochi sanno che il mito cinematografico e televisivo di Batman rischiò di naufragare prima ancora di iniziare: la leggendaria serie TV del 1966 fu inizialmente considerata un disastro annunciato. Il fallimento dei test screening: Perché la ABC temeva il flop. Prima del debutto il 12 gennaio 1966, le prospettive interne alla ABC erano tutt'altro che rosee.
