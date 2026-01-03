Il cavaliere oscuro | il destino del Joker di Heath Ledger svelato da un videogame cancellato
Un progetto videoludico mai portato a termine, ispirato al film di Christopher Nolan
Un adattamento videoludico del film di Christopher Nolan mai realizzato potrebbe aver rivelato il destino del villain di Heath Ledger. L'usanza di accompagnare l'uscita dei nuovi film di supereroi con la versione videogame avrebbe fornito nuove informazioni su Il cavaliere oscuro. Un adattamento del film di Christopher Nolan in versione videogame, poi cestinato, avrebbe infatti rivelato il destino del Joker di Heath Ledger. Come ricorda Comicbookmovie.com, Batman Begins ha ricevuto il trattamento videoludico nel 2005. stessa sorte sarebbe dovuta toccare tre anni dopo a Il Cavaliere Oscuro, con l'uscita del videogame prevista in concomitanza con quella cinematografica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
