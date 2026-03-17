L’Inter ha richiesto 50 milioni di euro per il trasferimento di Alessandro Bastoni, il cui contratto scade nel 2026. La notizia ha attirato l’attenzione di club esteri, tra cui il Barcellona e alcuni team della Premier League, che stanno valutando un possibile ingaggio del difensore italiano. La trattativa si sta sviluppando mentre il futuro del giocatore rimane incerto.

La possibile uscita di Alessandro Bastoni dall’Inter a fine stagione 2026 sta alimentando un mercato estero in fermento, con il Barcellona e club della Premier League già al lavoro per ingaggiare il difensore italiano. Sebbene il contratto del giocatore scada nel giugno 2028, le dinamiche attuali suggeriscono una volontà di cambio di scenario che potrebbe concretizzarsi nell’estate prossima. Il contesto è reso più complesso da fattori esterni alla prestazione sportiva: l’accoglienza ostile ricevuta negli stadi italiani dopo l’incidente arbitrale contro la Juventus sembra aver accelerato il desiderio di provare nuove sfide all’estero. Con uno stipendio annuale di 5 milioni di euro, un trasferimento verso un’altra squadra di Serie A appare poco probabile, orientando quindi lo sguardo verso l’Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bastoni verso l’estero: Inter chiede 50 milioni, il futuro

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