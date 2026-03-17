Bastoni potrebbe lasciare l’Inter e il calcio italiano, secondo quanto riportato dalla Gazzetta. I fischi ricevuti durante le partite sembrano influenzare la sua decisione, mentre il costo del suo eventuale trasferimento si aggira intorno ai 50 milioni di euro. La notizia di un possibile addio del difensore circola con insistenza, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

E ora Bastoni può lasciare l’Inter e il calcio italiano (Gazzetta) Bastoni se ne va? Così pare, o almeno così scrive la Gazzetta. Il caso Kalulu, con i relativi fischi, stanno accelerando il processo che era già in embrione. Scrive così la Gazzetta con Roberto Maida: I fischi perpetui stanno funzionando come acceleratori di un finale plausibile: Alessandro Bastoni e l’Inter possono lasciarsi a fine stagione, senza rancore e senza strappo. È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato. Il rendimento, soprattutto in acque internazionali, non è stato all’altezza dello status, con una serie di errori sui quali la società ha avviato le proprie riflessioni strategiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - E ora Bastoni può lasciare l’Inter e il calcio italiano, i fischi lo stanno portando via: costa 50 milioni (Gazzetta)

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