Inter News 24 Mercato Inter, la Lazio chiede almeno 50 milioni di euro per cedere Gila. Sulla fascia destra invece è sfida al Napoli per questo giocatore. Con l’avvicinarsi della seconda metà di stagione, la Beneamata si prepara a una sessione invernale di fondamentale importanza. Il tecnico Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia, ha espresso chiaramente la necessità di intervenire in due reparti chiave: il centro della difesa e la corsia laterale destra. L’obiettivo della dirigenza è fornire al mister i ricambi necessari per affrontare il fitto calendario che attende i meneghini tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, la Lazio chiede 50 milioni per Gila. E sulla fascia sfida al Napoli

