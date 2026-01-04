Miretti dice addio alla Juventus colpo in Serie A | se lo prende la rivale

Fabio Miretti potrebbe lasciare la Juventus nel prossimo mercato, con una rivale di Serie A interessata al suo acquisto. Il centrocampista, che finora ha rappresentato una presenza importante nella squadra bianconera, si trova ora al centro di trattative di mercato. La sua eventuale cessione potrebbe avere ripercussioni sia sul fronte tecnico che su quello delle strategie di squadra.

Fabio Miretti potrebbe salutare la Juventus a stretto giro di posta con il centrocampista che è finito nel mirino di una rivale italiana. Il giovane talento della squadra bianconera è alla ricerca di maggiore continuità e nelle prossime ore potrebbero incastrarsi delle trattative che potrebbero portare il calciatore classe 2003 lontano da Torino. Miretti pronto a cambiare maglia in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Miretti è finito nel mirino del Bologna. Secondo quanto affermato da Il Resto del Carlino il centrocampista sarebbe una delle priorità dei rossoblu in caso di cessione di Giovanni Fabbian alla Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

