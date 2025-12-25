Milan-Inter tutto per lo scudetto | mercato nomi clamorosi
Mai come quest’anno il mercato estivo ha tradito le attese. Anzi, a guardare bene le rose, in molti casi è stato addirittura peggiorativo. In questo scenario, possono tornare di moda persino gli scambi tra le grandi, evitati negli ultimi anni per il terrore reciproco di ricevere il “pacco”, ma ora sdoganati dalla necessità. Il motivo è matematico: in un campionato così livellato, un acquisto azzeccato a gennaio può davvero fare la differenza tra vincere e partecipare. Chi farà Tombola? INTER: Imparare dal passato La lezione dello scorso anno dovrebbe essere stata recepita: con un rinforzo vero in attacco e una forzatura in uscita, forse sarebbe finita in modo diverso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Giocate, talento e Spalletti: anche questa Juve è da scudetto. Milan e Inter condannate a vincere; Mercato di gennaio, attacco allo scudetto: Fullkrug al Milan, la Roma aspetta Zirkzee e Raspadori. Inter e Juve si incrociano su Frattesi; Inter-Milan, derby Scudetto; È una Serie A senza padroni? Inter 4^ capolista diversa.
Quale sarebbe il regalo di Natale del Profeta Hernanes per Milan, Juve, Napoli, Roma e Inter Scarica l’app @ShareTheMealorg, insieme possiamo fare la differenza @WFP #DAZN x.com
Nelle ultime 5 stagioni l'Inter ha avuto 61 rigori a favore in tutte le competizioni, diventando la seconda squadra in Europa dopo il Real Madrid con il numero più alto. Il Milan invece solo 37... Secondo voi, come si spiegano 24 rigori di differenza - facebook.com facebook
