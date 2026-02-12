Commercialista padovano cardine della truffa del bonus facciate | sequestri per 77 milioni e 19 indagati Il modus operandi

VENEZIA – Un commercialista di Padova è al centro di una maxi truffa sul bonus facciate. La polizia ha sequestrato beni per 77 milioni di euro e ha iscritto nel registro 19 persone coinvolte. Secondo le indagini, i contratti e la rendicontazione si riferivano a lavori edili di ristrutturazione, ma in realtà si trattava di operazioni fittizie. Gli indagati avrebbero cercato di ottenere rimborsi fiscali indebitamente, usando documenti falsi e schemi fraudolenti. La procura sta smascherando il metodo e

VENEZIA - Nei contratti e nella rendicontazione si parlava di lavori edili di adeguamento e rimodernamento, centinaia di migliaia di euro di cui si chiedevano rimborsi in crediti fiscali. E questi arrivavano, perché erano gli anni del “Bonus facciate” e chi compilava le carte sapeva bene quali erano le caselle giuste da spuntare. Poi le cifre passavano di mano in mano: a volte cedute ad aziende complici, altre volte infilate nei cassetti fiscali di persone del tutto inconsapevoli, in certi casi persino attraverso Poste italiane; quale che fosse il percorso, alla fine i crediti diventavano denaro liquido, reale, e a sei zeri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Commercialista padovano cardine della truffa del bonus facciate: sequestri per 77 milioni e 19 indagati. Il modus operandi Approfondimenti su Bonus Facce Bonus facciate, truffa da 77 milioni: indagine su commercialista e rete di società coinvolte. Una maxi-truffa da 77 milioni di euro coinvolge un commercialista di Ponte di Piave, in provincia di Treviso. Bonus facciate: truffa da 76,9 milioni, indagati ragioniere e complici in tutta Italia. Sequestri beni e liquidità. La Guardia di Finanza di Venezia ha smascherato una truffa da quasi 77 milioni di euro legata al Bonus facciate. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bonus Facce Argomenti discussi: Commercialista padovano cardine della truffa del bonus facciate: sequestri per 77 milioni e 19 indagati. Il modus operandi; Cigno del laghetto morto, il Comune: Era in gravi condizioni, ora ne rimane solo uno; Parco inclusivo, approvato il piano per la grande area giochi in zona ospedali; Paura in pizzeria: clienti minacciati da un 35enne con una spranga. Commercialista padovano cardine della truffa del bonus facciate: sequestri per 77 milioni e 19 indagati. Il modus operandiVENEZIA - Nei contratti e nella rendicontazione si parlava di lavori edili di adeguamento e rimodernamento, centinaia di migliaia di euro di cui si chiedevano rimborsi in crediti fiscali. ilgazzettino.it Il commercialista ha subito danni permanenti per la ferita al braccio con un coltello #rapina #Padova #Mortise #condanna - facebook.com facebook

