Rapine consecutive in due supermercati di Alghero | polizia indaga sul modus operandi

La polizia di Alghero sta indagando su due rapine avvenute in supermercati diversi in poche ore. Mercoledì sera, poco dopo le 20, un uomo mascherato con una maschera ispirata a Salvador Dalí ha fatto irruzione in un negozio, minacciando i dipendenti con una pistola. Ha portato via un’ingente somma di denaro, e ora gli investigatori cercano di capire se si tratta dello stesso autore di un’altra rapina simile avvenuta poco prima. La scena si è svolta in modo rapido e senza esitazioni,

**Rapina consecutiva in due supermercati di Alghero: polizia cerca l'autore della serie di colpi** Mercoledì 4 febbraio, poco dopo le 20, un uomo con una maschera ispirata a Salvador Dalí è entrato in un supermercato di Alghero, ha minacciato il personale con una pistola e ha rubato un incasso di diversi migliaia di euro. È successo al Coop di via Asfodelo, nel quartiere Pivarada. Era la seconda rapina in pochi giorni nella città sardina: la prima era avvenuta tre giorni prima, sempre su un supermercato, la Conad City di via Berlinguer. Lo stesso orario, lo stesso travestimento, la stessa dinamica.

