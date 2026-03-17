Stasera la Reggiana affronta il Monza in una partita che richiede più che mai determinazione e rispetto. La squadra deve concentrarsi nel contenere gli avversari e dimostrare compattezza in campo, senza lasciarsi sopraffare dalle difficoltà. La sfida si gioca con l’obiettivo di limitare i danni, in una fase in cui l’attenzione è tutta rivolta alla gestione della partita.

Essere ottimisti in questo momento è un esercizio illusorio, molto vicino all’autolesionismo. Bisogna guardare in faccia la realtà e pensare che stasera la Reggiana dovrà limitare i danni. Alle 20 arriva il Monza, una corazzata che probabilmente si giocherebbe la salvezza in Serie A, categoria dove tornerà tra pochi mesi, perché assieme al Venezia sta iniziando a staccare le inseguitrici Frosinone e Palermo (+4 e +6). Sarebbe una partita quasi proibitiva anche se i granata fossero al completo e in salute, figuriamoci adesso, con la squadra che sembra totalmente allo sbando e mitragliata dagli infortuni. Rozzio, Paz e Sampirisi hanno finito la stagione, Bozzolan tornerà (forse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basta con l’Armata Brancaleone. Col Monza servono grinta e dignità

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