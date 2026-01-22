La fuga di Uss nell' Appello contro il presunto organizzatore | chiesta condanna per la difesa fu una armata Brancaleone

Nel procedimento in corso, è stata richiesta la conferma della condanna a 3 anni e 2 mesi di reclusione per Dmitry Chirakadze, ritenuto l'organizzatore della fuga di Artem Uss dai domiciliari a Basiglio. La difesa ha definito la sua operazione come un tentativo maldestro, paragonandola a un'“armata Brancaleone”. La vicenda riguarda l'episodio avvenuto il 22 marzo 2023 e coinvolge presunti collegamenti tra Chirakadze e Uss.

Chiesta la conferma della condanna (a 3 anni e 2 mesi di reclusione) inflitta in primo grado a Dmitry Chirakadze, presupposto aristocratico russo di 54 anni, residente in Svizzera, considerato l'organizzatore della fuga di Artem Uss dai domiciliari a Basiglio (Milano) il 22 marzo 2023. La.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

