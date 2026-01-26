Scotti lotta ma la grinta non basta Alla fine prevale Costa Masnaga

Nella sfida tra Scotti Lotta e Costa Masnaga, la partita si è conclusa con la vittoria di Costa Masnaga, che ha prevalso con il punteggio di 84-79. Rosa Scotti ha disputato una buona gara, mentre tra le fila di Costa Masnaga, Lussignoli e Rylichova si sono distinti per il loro contributo. La partita è stata equilibrata, ma alla fine la squadra ospite ha saputo mantenere la concentrazione e portare a casa il risultato.

Use Rosa Scotti 79 Costa Masnaga 84 USE ROSA SCOTTI: Lussignoli 9, Ianezic 11, Antonini 4, Vente 14, Rylichova 19, Corsi n.e., Ruffini 10, Logoh 5, Ndiaye 2, Casini, Manetti 5, Panchetti n.e. All.: Cioni. LIMONTA COSTA MASNAGA: Cibinetto 5, Teder 5, Sanogo, Pirozzi 2, Brossmann 21, Moscarella 12, N'Guessan 19, Redaelli, Volpato 8, Olandi 12. All.: Bereziartua. Arbitri: Migliaccio di Catanzaro e Riggio di Siderno. Parziali: 28-14; 40-35; 61-52. EMPOLI – Una grande Use Rosa Scotti tiene in scacco per 37 minuti la capolista Costa Masnaga, cullando fin da ultimo l'idea del colpaccio, ma negli ultimi 180 secondi deve arrendersi alla maggior lucidità e fisicità delle lombarde.

