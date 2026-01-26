Basket | Serie A Moore trascina Varese e Milano cade nel derby Virtus Bologna vincente a Cremona
La vittoria di Varese contro Milano nella 17ª giornata di Serie A 2025-2026 segna un importante risultato per il campionato, con Moore protagonista. La sfida ha visto la squadra di Varese espugnare il campo dell’EA7 Emporio Armani Milano, confermando il buon stato di forma e la competitività del torneo italiano di basket.
Da Rusty LaRue a Tazé Moore è un attimo lungo quasi 23 anni per Varese, che torna a giocare al PalaLido versione Allianz Cloud e lo espugna battendo l’EA7 Emporio Armani Milano in uno dei due posticipi della 17a giornata di Serie A 2025-2026. L’altro, quello di Cremona, vede la Virtus Bologna passare sul campo dell’ottava in classifica, comunque brava a mantenere le cose in discussione fin quasi al termine. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OPENJOBMETIS VARESE 74-84 Il primo quarto vede le due squadre senza particolare capacità di staccarsi l’un l’altra, anzi parte leggermente meglio Varese con un Iroegbu molto ispirato: 5-10 dopo poco più di tre minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
