L'ultima giornata del girone d’andata in Serie C vede l’Abc, la Folgore e le altre squadre dell’Empolese Valdelsa impegnate a concludere al meglio il primo scorcio di stagione. Un momento importante per valutare i progressi fatti e le strategie da adottare nel proseguo del campionato. Le sfide di questa giornata rappresentano opportunità fondamentali per consolidare posizioni e obiettivi stagionali.

Ultima giornata del girone d’andata per la Serie C, con le tre compagini dell’ Empolese Valdelsa che scaldano i motori e si preparano a chiudere al meglio la prima parte di stagione. Si parte con Basket Sei Rose-Abc Solettificio Manetti: occasione d’oro per i gialloblù di Castelfiorentino, inseriti nel gruppetto delle squadre a 18 punti che conta ben 5 membri. La sfida contro il fanalino di coda, che arriva da 8 ko di fila e che ha raccolto una sola vittoria sinora, è di quelle da non sbagliare assolutamente. Palla a due domani alle 18 alla Tensostruttura di Rosignano Marittimo. La Folgore Boldrini Sellerie, invece, andrà a far visita al Bottegone: sfida importante per il team di Fucecchio, che staziona a centro classifica e che andrà a sfidare una squadra che, ad oggi, ha raccolto due vittorie in meno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie C. Chance da non fallire per l’Abc, Folgore a Bottegone

Leggi anche: Basket serie c. Super Virtus Certaldo ad Agliana. Abc e Folgore, obiettivo riscatto

Leggi anche: Ticciati trascina l’Abc. Bottegone piegato a fatica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Basket serie C: Ospitaletto domina il derby contro Gussago; Openjobmetis Varese-Guerri Napoli, chance sprecata: nel finale si arrende 84-80; Volley serie B2f, Orlandina capolista e Therqaj avverte: “Chance infinite ma servirà concentrazione&...; Strega, col Crotone a caccia della vetta solitaria. Floro Flores: 'Grande chance, ma senza ossessioni. Mercato? Difficile migliorare questa rosa'.

Basket serie C: la Fides tenta il colpo a Firenze. Torna Sereni nel quintetto di Serravalli - Cala il sipario sul girone di andata della serie C toscana di basket e la Wetech’s Fides si accinge a toccare la boa di metà percorso facendo visita, oggi alle 18, alla Sancat Firenze, la squadra megl ... sport.quotidiano.net