Basket Serie C Chance da non fallire per l’Abc Folgore a Bottegone
L'ultima giornata del girone d’andata in Serie C vede l’Abc, la Folgore e le altre squadre dell’Empolese Valdelsa impegnate a concludere al meglio il primo scorcio di stagione. Un momento importante per valutare i progressi fatti e le strategie da adottare nel proseguo del campionato. Le sfide di questa giornata rappresentano opportunità fondamentali per consolidare posizioni e obiettivi stagionali.
Ultima giornata del girone d’andata per la Serie C, con le tre compagini dell’ Empolese Valdelsa che scaldano i motori e si preparano a chiudere al meglio la prima parte di stagione. Si parte con Basket Sei Rose-Abc Solettificio Manetti: occasione d’oro per i gialloblù di Castelfiorentino, inseriti nel gruppetto delle squadre a 18 punti che conta ben 5 membri. La sfida contro il fanalino di coda, che arriva da 8 ko di fila e che ha raccolto una sola vittoria sinora, è di quelle da non sbagliare assolutamente. Palla a due domani alle 18 alla Tensostruttura di Rosignano Marittimo. La Folgore Boldrini Sellerie, invece, andrà a far visita al Bottegone: sfida importante per il team di Fucecchio, che staziona a centro classifica e che andrà a sfidare una squadra che, ad oggi, ha raccolto due vittorie in meno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
